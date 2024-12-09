Зеленский утвердил символику Службы внешней разведки – фото

В указе, подписанном главой государства, речь идет об эмблеме и флаге СВР

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В понедельник президент Владимир Зеленский утвердил эмблему и флаг Службы внешней разведки Украины. Об этом говорится в указе №838/2024, опубликованном на сайте Офиса президента.

Документом утверждено описание и рисунок эмблемы и флага СВР, а также порядок их использования.

В указе отмечается, что эмблемой СВР является графитово-серый прямой равносторонний крест с расходящимися сторонами, окаймленный двумя серебряными пружками.

В центре креста – синий круглый медальон с изображением знака княжеского государства Владимира Великого. Медальон имеет два серебряных пружки, между которыми на графитово-сером фоне содержится надпись на латинском языке по кругу Omnia vincit veritas (Истина побеждает все) и декоративная точка.

Между сторонами креста – изображение трех скрещенных стрел остриями вверх и ключа бородкой вниз. Бородка ключа стилизована в виде QR-кода официального сайта СВР.

Флаг Службы внешней разведки – прямоугольное полотнище графитово-серого цвета с соотношением ширины к длине 2:3.

В верхней левой четверти флага – две равновеликие горизонтальные полосы синего и желтого цветов, в центре свободного края полотнища – эмблема службы.

Высота изображения эмблемы составляет 2/3 ширины полотнища.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

28 марта 2024 года Зеленский назначил главой Службы внешней разведки боевого генерала Олега Иващенко.

2 октября Зеленский уволил двух заместителей Иващенко. Один из них назначен на новую должность.