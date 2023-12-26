Зеленський зібрав Ставку. Доручив виробляти ще більше дронів та боєприпасів до них

Крім того, на засіданні традиційно було обговорено ситуацію на фронті, а саме: конкретні потреби військових на конкретних позиціях

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якій окрему увагу було приділено виробництву українських безпілотників. Відповідне повідомлення глава держави опублікував у соцмережах.

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"Окрема увага – виробництву всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них. Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах", – написав президент.

На Ставці доповідали представники Мінстратегпрому, Міноборони та Генерального штабу ЗСУ. Зеленський зазначив, що сотні українських компаній залучені до ключових виробництв, і їхня кількість збільшується.

"2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва. Контрактування й бюджет забезпечуємо", – заявив він.

Крім того, на засіданні традиційно було обговорено ситуацію на фронті, а саме: конкретні потреби військових на конкретних позиціях.

Зеленський резюмував подякою українським пілотам за знищення російського великого десантного корабля "Новочеркаськ". Відео моменту влучання, імовірно, ракетами Storm Shadow можна подивитися тут.

19 грудня 2023 року президент пообіцяв, що Україна наступного року виготовить мільйон дронів.

Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже в грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

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