Зеленський зібрав Ставку. Доручив виробляти ще більше дронів та боєприпасів до них
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якій окрему увагу було приділено виробництву українських безпілотників. Відповідне повідомлення глава держави опублікував у соцмережах.

"Окрема увага – виробництву всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них. Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах", – написав президент.

На Ставці доповідали представники Мінстратегпрому, Міноборони та Генерального штабу ЗСУ. Зеленський зазначив, що сотні українських компаній залучені до ключових виробництв, і їхня кількість збільшується.

"2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва. Контрактування й бюджет забезпечуємо", – заявив він.

Крім того, на засіданні традиційно було обговорено ситуацію на фронті, а саме: конкретні потреби військових на конкретних позиціях.

Зеленський резюмував подякою українським пілотам за знищення російського великого десантного корабля "Новочеркаськ". Відео моменту влучання, імовірно, ракетами Storm Shadow можна подивитися тут.

  • 19 грудня 2023 року президент пообіцяв, що Україна наступного року виготовить мільйон дронів. 
  • Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже в грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.
  • У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

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