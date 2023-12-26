Зеленский собрал Ставку. Поручил производить еще больше дронов и боеприпасов к ним
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором особое внимание было уделено производству украинских беспилотников. Соответствующее сообщение глава государства обнародовал в соцсетях.

"Отдельное внимание – производству всех видов нужных дронов, в частности FPV и боеприпасов к ним. Украина должна стать способной обеспечивать все необходимые потребности в дронах", – написал президент.

На Ставке докладывали представители Минстратегпрома, Минобороны и Генерального штаба ВСУ. Зеленский отметил, что сотни украинских компаний вовлечены в ключевые производства, и их количество увеличивается.

"2024 должен стать временем существенного роста внутреннего оборонного производства. Контрактование и бюджет обеспечиваем", – заявил он.

Кроме того, на заседании традиционно была обсуждена ситуация на фронте, а именно: конкретные потребности военных на конкретных позициях.

Зеленский резюмировал благодарностью украинским пилотам за уничтожение российского крупного десантного корабля "Новочеркасск". Видео момента попадания, вероятно, ракетами Storm Shadow можно посмотреть здесь.

  • 19 декабря 2023 года президент пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов.
  • Камышин впоследствии уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.
  • В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

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