Зеленский собрал Ставку. Поручил производить еще больше дронов и боеприпасов к ним

Кроме того, на заседании традиционно была обсуждена ситуация на фронте, а именно: конкретные потребности военных на конкретных позициях

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором особое внимание было уделено производству украинских беспилотников. Соответствующее сообщение глава государства обнародовал в соцсетях.

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"Отдельное внимание – производству всех видов нужных дронов, в частности FPV и боеприпасов к ним. Украина должна стать способной обеспечивать все необходимые потребности в дронах", – написал президент.

На Ставке докладывали представители Минстратегпрома, Минобороны и Генерального штаба ВСУ. Зеленский отметил, что сотни украинских компаний вовлечены в ключевые производства, и их количество увеличивается.

"2024 должен стать временем существенного роста внутреннего оборонного производства. Контрактование и бюджет обеспечиваем", – заявил он.

Кроме того, на заседании традиционно была обсуждена ситуация на фронте, а именно: конкретные потребности военных на конкретных позициях.

Зеленский резюмировал благодарностью украинским пилотам за уничтожение российского крупного десантного корабля "Новочеркасск". Видео момента попадания, вероятно, ракетами Storm Shadow можно посмотреть здесь.

19 декабря 2023 года президент пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов.

Камышин впоследствии уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

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