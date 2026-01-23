Зеленський анонсував доплати працівникам аварійно-відновлювальних бригад
Працівникам, залученим до аварійно-відновлювальних робіт після російських обстрілів, буде передбачена доплата у 20 000 грн в місяць. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
Глава держави розповів: є рішення, щоб "підтримати безпосередньо кожного й кожну в ремонтних бригадах". Доплати передбачені щомісяця з січня до березня.
Зеленський додав, що 23 січня домовився з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та першим віцепрем'єром – міністром енергетики Денисом Шмигалем, який формат виплат буде і як працівники їх отримають.
"Кожному робітнику, хто в аварійно-відновлювальних роботах, доплата 20 000 грн. За січень, лютий і березень цього року. За кожен місяць – 20 000", – уточнив президент.
Шмигаль додав, що уряд схвалив постанову про початок експериментального проєкту з підтримки працівників аварійно-ремонтних бригад, які повертають світло, тепло та воду до осель українців та на підприємства.
За його словами, це стосується працівників підприємств усіх форм власності:
→ паливно-енергетичного комплексу;
→ житлово-комунального господарства;
→ Укрзалізниці – від бригадирів до рядових фахівців, які безпосередньо залучені до відновлювальних робіт.
Міністр наголосив, що механізм підтримки простий, зручний та цифровізований:
→ створення єдиного переліку підприємств, що виконують роботи;
→ подання ними онлайн-заявок зі списками працівників бригад;
→ інформування кожного через Дію або СМС про право на отримання підтримки;
→ перерахування коштів на чинні банківські рахунки в наступному місяці після виконаних робіт.
Свириденко додала, що перші виплати за січень надійдуть в лютому.
- 22 січня 2026 року МВС закликало українців мати запаси їжі, води й ліків на три-п'ять діб, щоб бути базово готовим до надзвичайної ситуації в енергетиці.
- Шмигаль заявив, що 22 січня став найважчим днем для енергосистеми після блекауту в листопаді 2022 року через постійні російські обстріли та масштабні пошкодження інфраструктури.
Коментарі (0)