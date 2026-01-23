Зеленський анонсував доплати працівникам аварійно-відновлювальних бригад

З січня до березня робітники отримають по 20 000 грн щомісяця

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Працівникам, залученим до аварійно-відновлювальних робіт після російських обстрілів, буде передбачена доплата у 20 000 грн в місяць. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави розповів: є рішення, щоб "підтримати безпосередньо кожного й кожну в ремонтних бригадах". Доплати передбачені щомісяця з січня до березня.

Зеленський додав, що 23 січня домовився з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та першим віцепрем'єром – міністром енергетики Денисом Шмигалем, який формат виплат буде і як працівники їх отримають.

"Кожному робітнику, хто в аварійно-відновлювальних роботах, доплата 20 000 грн. За січень, лютий і березень цього року. За кожен місяць – 20 000", – уточнив президент.

Шмигаль додав, що уряд схвалив постанову про початок експериментального проєкту з підтримки працівників аварійно-ремонтних бригад, які повертають світло, тепло та воду до осель українців та на підприємства.

За його словами, це стосується працівників підприємств усіх форм власності:

→ паливно-енергетичного комплексу;

→ житлово-комунального господарства;

→ Укрзалізниці – від бригадирів до рядових фахівців, які безпосередньо залучені до відновлювальних робіт.

Міністр наголосив, що механізм підтримки простий, зручний та цифровізований:

→ створення єдиного переліку підприємств, що виконують роботи;

→ подання ними онлайн-заявок зі списками працівників бригад;

→ інформування кожного через Дію або СМС про право на отримання підтримки;

→ перерахування коштів на чинні банківські рахунки в наступному місяці після виконаних робіт.

Свириденко додала, що перші виплати за січень надійдуть в лютому.

Фото: Міністерство енергетики