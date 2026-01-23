Зеленский анонсировал доплаты работникам аварийно-восстановительных бригад
Работникам, привлеченным к аварийно-восстановительным работам после российских обстрелов, будет предусмотрена доплата в 20 000 грн в месяц. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
Глава государства рассказал, что есть решение, чтобы "поддержать непосредственно каждого и каждую в ремонтных бригадах". Доплаты предусмотрены ежемесячно с января по март.
Зеленский добавил, что 23 января договорился с премьер-министром Юлией Свириденко и первым вице-премьером – министром энергетики Денисом Шмыгалем, какой формат выплат будет и как работники их получат.
"Каждому рабочему, кто в аварийно-восстановительных работах, доплата 20 000 грн. За январь, февраль и март этого года. За каждый месяц – 20 000", – уточнил президент.
Шмыгаль добавил, что правительство одобрило постановление о начале экспериментального проекта по поддержке работников аварийно-ремонтных бригад, которые возвращают свет, тепло и воду в дома украинцев и на предприятия.
По его словам, это касается работников предприятий всех форм собственности:
→ топливно-энергетического комплекса;
→ жилищно-коммунального хозяйства;
→ Укрзалізниці – от бригадиров до рядовых специалистов, которые непосредственно привлечены к восстановительным работам.
Министр подчеркнул, что механизм поддержки простой, удобный и цифровизированный:
→ создание единого перечня предприятий, выполняющих работы;
→ подача ими онлайн-заявок со списками работников бригад;
→ информирование каждого через Дію или смс о праве на получение поддержки;
→ перечисление средств на действующие банковские счета в следующем месяце после выполненных работ.
Свириденко добавила, что первые выплаты за январь поступят в феврале.
- 22 января 2026 года МВД призывало украинцев иметь запасы еды, воды и лекарств на три-пять суток, чтобы быть базово готовым к чрезвычайной ситуации в энергетике.
- Шмыгаль заявил, что 22 января стал самым трудным днем для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года из-за постоянных российских обстрелов и масштабных повреждений инфраструктуры.
