Зеленский анонсировал доплаты работникам аварийно-восстановительных бригад

С января по март рабочие получат по 20 000 грн ежемесячно

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Работникам, привлеченным к аварийно-восстановительным работам после российских обстрелов, будет предусмотрена доплата в 20 000 грн в месяц. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что есть решение, чтобы "поддержать непосредственно каждого и каждую в ремонтных бригадах". Доплаты предусмотрены ежемесячно с января по март.

Зеленский добавил, что 23 января договорился с премьер-министром Юлией Свириденко и первым вице-премьером – министром энергетики Денисом Шмыгалем, какой формат выплат будет и как работники их получат.

"Каждому рабочему, кто в аварийно-восстановительных работах, доплата 20 000 грн. За январь, февраль и март этого года. За каждый месяц – 20 000", – уточнил президент.

Шмыгаль добавил, что правительство одобрило постановление о начале экспериментального проекта по поддержке работников аварийно-ремонтных бригад, которые возвращают свет, тепло и воду в дома украинцев и на предприятия.

По его словам, это касается работников предприятий всех форм собственности:

→ топливно-энергетического комплекса;

→ жилищно-коммунального хозяйства;

→ Укрзалізниці – от бригадиров до рядовых специалистов, которые непосредственно привлечены к восстановительным работам.

Министр подчеркнул, что механизм поддержки простой, удобный и цифровизированный:

→ создание единого перечня предприятий, выполняющих работы;

→ подача ими онлайн-заявок со списками работников бригад;

→ информирование каждого через Дію или смс о праве на получение поддержки;

→ перечисление средств на действующие банковские счета в следующем месяце после выполненных работ.

Свириденко добавила, что первые выплаты за январь поступят в феврале.

Фото: Министерство энергетики