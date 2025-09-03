Зеленський анонсував зустрічі з партнерами після масованої російської атаки

Президент вважає, що це показові удари, російський диктатор демонструє свою безкарність

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Днями запланована низка зустрічей щодо врегулювання війни Росії проти України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, реагуючи на російську масовану атаку.

"Вже за кілька годин – Данія, саміт Україна – держави Північної Європи та Балтії. Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері – двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля", – написав Зеленський.

За словами глави держави, також готується формат "коаліції охочих" і нові кроки у відносинах із Європейським Союзом та США.

Президент нагадав, що окупанти спрямували на українські регіони 526 засобів ураження, серед них більш ніж 500 ударних дронів і 24 ракети. Основні мішені – цивільна інфраструктура, зокрема енергетичні об’єкти, транспортний вузол, гаражний кооператив та житловий сектор.

Зеленський вважає, що це показові удари, російський диктатор Володимир Путін демонструє свою безкарність.

"І це точно вимагає реакції світу. Тільки через відсутність достатнього тиску, передусім на економіку війни, Росія продовжує цю агресію", – додав він.