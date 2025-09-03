Зеленский анонсировал встречи с партнерами после массированной российской атаки
На днях запланирован ряд встреч по урегулированию войны России против Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, реагируя на российскую массированную атаку.
"Уже через несколько часов – Дания, саммит Украина – государства Северной Европы и Балтии. Готовим ощутимое усиление для Украины. Сегодня вечером – двусторонний формат во Франции, координируем наши усилия", – написал Зеленский.
По словам главы государства, также готовится формат "коалиции желающих" и новые шаги в отношениях с Европейским Союзом и США.
Президент напомнил, что оккупанты направили на украинские регионы 526 средств поражения, среди них более 500 ударных дронов и 24 ракеты. Основные мишени – гражданская инфраструктура, в частности энергетические объекты, транспортный узел, гаражный кооператив и жилой сектор.
Зеленский считает, что это показательные удары, российский диктатор Владимир Путин демонстрирует свою безнаказанность.
"И это точно требует реакции мира. Только из-за отсутствия достаточного давления, прежде всего на экономику войны, Россия продолжает эту агрессию", – добавил он.
- Из-за ночной атаки России пострадали Кировоградская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области. Также взрывы раздавались во Львове и Луцке. Польша поднимала свою авиацию.
- В Нежинском районе Черниговской области из-за российской атаки без электричества осталось более 30 000 домохозяйств.
