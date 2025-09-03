Зеленский анонсировал встречи с партнерами после массированной российской атаки

Президент считает, что это показательные удары, российский диктатор демонстрирует свою безнаказанность

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

На днях запланирован ряд встреч по урегулированию войны России против Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, реагируя на российскую массированную атаку.

"Уже через несколько часов – Дания, саммит Украина – государства Северной Европы и Балтии. Готовим ощутимое усиление для Украины. Сегодня вечером – двусторонний формат во Франции, координируем наши усилия", – написал Зеленский.

По словам главы государства, также готовится формат "коалиции желающих" и новые шаги в отношениях с Европейским Союзом и США.

Президент напомнил, что оккупанты направили на украинские регионы 526 средств поражения, среди них более 500 ударных дронов и 24 ракеты. Основные мишени – гражданская инфраструктура, в частности энергетические объекты, транспортный узел, гаражный кооператив и жилой сектор.

Зеленский считает, что это показательные удары, российский диктатор Владимир Путин демонстрирует свою безнаказанность.

"И это точно требует реакции мира. Только из-за отсутствия достаточного давления, прежде всего на экономику войны, Россия продолжает эту агрессию", – добавил он.