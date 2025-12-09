Зеленський допустив розформування Офісу президента

Володимир Зеленський (Фото: SARAH MEYSSONNIER / EPA)

Президент Володимир Зеленський допустив можливість розформування свого Офісу. Про це глава держави розповів під час спілкування з медіа.

"Що стосується перезавантаження Офісу, знов запитання щодо керівника Офісу – багато таких запитань. Я, знаєте, чесно скажу вам відверто: на сьогодні стільки таких запитань і стільки всього, стільки таких різних пропозицій, обміну думок... Чесно, війна – [це] набагато важливіше. Тому таке відчуття, що, чим призначати людину, легше ліквідувати Офіс", – сказав президент.

Слухайте також Після Єрмака: чи повернеться влада до конституційного балансу

Напередодні Зеленський підтвердив, що на посаду нового глави ОП розглядаються віцепрем'єр-міністр, глава Мінцифри Михайло Федоров, міністр оборони Денис Шмигаль, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, заступник керівника ОП Павло Паліса та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Тоді ж він вказував, що "у будь-якому випадку треба робити вибір" стосовно нового керівника Офісу (детальніше його оцінку всіх кандидатур на цю посаду читайте тут).