Зеленский допустил расформирование Офиса президента

У главы государства есть ощущение, что "легче ликвидировать" ОП, чем назначать нового руководителя ведомства

Владимир Зеленский (Фото: SARAH MEYSSONNIER / EPA)

Президент Владимир Зеленский допустил возможность расформирования своего Офиса. Об этом глава государства рассказал во время общения с медиа.

"Что касается перезагрузки Офиса, снова вопрос по руководителю Офиса – много таких вопросов. Я, знаете, честно скажу вам откровенно: на сегодня столько таких вопросов и столько всего, столько таких разных предложений, обмена мнений... Честно, война – [это] гораздо важнее. Поэтому такое ощущение, что, чем назначать человека, легче ликвидировать Офис", – сказал президент.

Накануне Зеленский подтвердил, что на должность нового главы ОП рассматриваются вице-премьер-министр, глава Минцифры Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, заместитель руководителя ОП Павел Палиса и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Тогда же он указывал, что "в любом случае надо делать выбор" насчет нового руководителя Офиса (подробнее его оценку всех кандидатур на эту должность читайте здесь).