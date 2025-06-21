Зеленський: Дуже не хочеться, щоб на основі Ірану Трамп домовлявся з РФ не на нашу користь

Дональд Трамп та Володимир Путін під час переговорів у Гельсінкі (Ілюстративне фото з 2018 року: EPA)

Україна "дуже не хоче", щоб президент США Дональд Трамп на тлі проблеми Ірану домовлявся з росіянами не на користь Києва. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Глава держави зауважив: російський диктатор "дуже хоче, щоб ми були без Америки". Президент визнав, що для його американського колеги зараз, безумовно, питання ірано-ізраїльського конфлікту є пріоритетнішим за війну РФ проти України.

Водночас Зеленський зауважив, що росіяни не зможуть реально підтримувати Іран.

"Бо сильонок у них немає. Але будуть зображати, що намагаються. І це також знак, я думаю, президенту Трампу. І дуже не хочеться, щоб він домовлявся з росіянами на тлі цього не в наш бік", – пояснив керівник України.

Він наголосив, що Україна дає США сигнали та хоче, щоб "нічого не було за лаштунками" і щоб президент Штатів "обрав історично правильний крок".

"Тому що історично правильно бути з нами. Тому що Путін – агресор. І в будь-якому випадку агресор програє", – додав президент.

Зеленський зауважив, що для Києва є пріоритетом зберегти підтримки Вашингтона, додавши, що є країни Європи, які вже "дали відповідні сигнали, що вони будуть з Україною навіть у найскладнішій ситуації".

"Найскладнішою я вважаю ситуацію без участі Америки. Ці люди [європейські партнери] будуть з нами й зроблять все, щоб Україна відчула, що вона не одна", – підсумував він.