Зеленский: Не хочется, чтобы на основе Ирана Трамп договаривался с РФ не в нашу пользу

Дональд Трамп и Владимир Путин во время переговоров в Хельсинки (Иллюстративное фото с 2018 года: EPA)

Украина "очень не хочет", чтобы президент США Дональд Трамп на фоне проблемы Ирана договаривался с россиянами не в пользу Киева. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.

Глава государства отметил: российский диктатор "очень хочет, чтобы мы были без Америки". Президент признал, что для его американского коллеги сейчас, безусловно, вопрос ирано-израильского конфликта является более приоритетным, чем война РФ против Украины.

В то же время Зеленский заметил, что россияне не смогут реально поддерживать Иран.

"Потому что силенок у них нет. Но будут изображать, что пытаются. И это тоже знак, я думаю, президенту Трампу. И очень не хочется, чтобы он договаривался с россиянами на фоне этого не в нашу сторону", – пояснил руководитель Украины.

Он подчеркнул, что Украина дает США сигналы и хочет, чтобы "ничего не было за кулисами" и чтобы президент Штатов "избрал исторически правильный шаг".

"Потому что исторически правильно быть с нами. Потому что Путин – агрессор. И в любом случае агрессор проигрывает", – добавил президент.

Зеленский отметил, что для Киева является приоритетом сохранить поддержку Вашингтона, добавив, что есть страны Европы, которые уже "дали ответные сигналы, что они будут с Украиной даже в самой сложной ситуации".

"Сложнее всего я считаю ситуацию без участия Америки. Эти люди [европейские партнеры] будут с нами и сделают все, чтобы Украина почувствовала, что она не одна", – подытожил он.