Зеленский: Не хочется, чтобы на основе Ирана Трамп договаривался с РФ не в нашу пользу
Украина "очень не хочет", чтобы президент США Дональд Трамп на фоне проблемы Ирана договаривался с россиянами не в пользу Киева. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.
Глава государства отметил: российский диктатор "очень хочет, чтобы мы были без Америки". Президент признал, что для его американского коллеги сейчас, безусловно, вопрос ирано-израильского конфликта является более приоритетным, чем война РФ против Украины.
В то же время Зеленский заметил, что россияне не смогут реально поддерживать Иран.
"Потому что силенок у них нет. Но будут изображать, что пытаются. И это тоже знак, я думаю, президенту Трампу. И очень не хочется, чтобы он договаривался с россиянами на фоне этого не в нашу сторону", – пояснил руководитель Украины.
Он подчеркнул, что Украина дает США сигналы и хочет, чтобы "ничего не было за кулисами" и чтобы президент Штатов "избрал исторически правильный шаг".
"Потому что исторически правильно быть с нами. Потому что Путин – агрессор. И в любом случае агрессор проигрывает", – добавил президент.
Зеленский отметил, что для Киева является приоритетом сохранить поддержку Вашингтона, добавив, что есть страны Европы, которые уже "дали ответные сигналы, что они будут с Украиной даже в самой сложной ситуации".
"Сложнее всего я считаю ситуацию без участия Америки. Эти люди [европейские партнеры] будут с нами и сделают все, чтобы Украина почувствовала, что она не одна", – подытожил он.
- 15 июня Трамп заявлял, что не против посредничества Путина в конфликте Израиля и Ирана, но уже через три дня сообщил, что отверг предложение российского диктатора по этому поводу.
- Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Данилов заявил LIGA.net, что Россия не имеет реального влияния на Иран и Израиль, а Путин "торгует воздухом", когда предлагает посредничество на Ближнем Востоке.
- Аналитик Климкин заявил LIGA.net, что если президент США решит разрядить напряжение в ситуации с Ираном, то он может захотеть успеха в урегулировании войны РФ против Украины.