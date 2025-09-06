Зеленський: Майже 60% зброї, яка в наших воїнів, – це українська зброя

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна вийшла на показник в майже 60% власної зброї у Сил оборони. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави розповів, що Україна створює нові виробництва зброї. Зокрема, він згадав, що вперше в історії Україна почала будувати спільний завод із Данією на території цієї країни.

Читайте також Автономні турелі та рої дронів. Як ШІ змінює українську зброю

"І це буде виробництво компонентів для наших ракет, для наших дронів – зброї, яка вже дуже добре проявляє себе. За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60% зброї, яка в нас є, яка в наших воїнів, – це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей", – сказав Зеленський.

Він додав, що є цілі, яких треба досягти, і це, зокрема, виробництво в Україні та разом з Україною систем протиповітряної оборони різних типів.

"Це виклик. Ми й до цього маємо прийти. Україна вже довела, що у виробництві зброї ми серед найкращих у світі", – акцентував глава держави.