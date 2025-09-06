Зеленський: Майже 60% зброї, яка в наших воїнів, – це українська зброя
Україна вийшла на показник в майже 60% власної зброї у Сил оборони. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
Глава держави розповів, що Україна створює нові виробництва зброї. Зокрема, він згадав, що вперше в історії Україна почала будувати спільний завод із Данією на території цієї країни.
"І це буде виробництво компонентів для наших ракет, для наших дронів – зброї, яка вже дуже добре проявляє себе. За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60% зброї, яка в нас є, яка в наших воїнів, – це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей", – сказав Зеленський.
Він додав, що є цілі, яких треба досягти, і це, зокрема, виробництво в Україні та разом з Україною систем протиповітряної оборони різних типів.
"Це виклик. Ми й до цього маємо прийти. Україна вже довела, що у виробництві зброї ми серед найкращих у світі", – акцентував глава держави.
- У лютому в Міноборони повідомляли, що приблизно 70% того, що використовувалось на полі бою Силами оборони, становить міжнародна військова допомога.
- У липні Зеленський поставив оновленому уряду завдання – збільшити частку української зброї на фронті до 50% через пів року.
