Зеленский: Почти 60% оружия, которое у наших воинов, – это украинское оружие

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина вышла на показатель в почти 60% собственного оружия у Сил обороны. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что Украина создает новые производства оружия. В частности, он упомянул, что впервые в истории Украина начала строить совместный завод с Данией на территории этой страны.

"И это будет производство компонентов для наших ракет, для наших дронов – оружие, которое уже очень хорошо проявляет себя. За время этой войны Украина уже вышла на показатель: почти 60% оружия, которое у нас есть, которое у наших воинов, – это украинское оружие, и это сильное оружие, много передовых вещей", – сказал Зеленский.

Он добавил, что есть цели, которых надо достичь, и это, в частности, производство в Украине и вместе с Украиной систем противовоздушной обороны различных типов.

"Это вызов. Мы и к этому должны прийти. Украина уже доказала, что в производстве оружия мы среди лучших в мире", – акцентировал глава государства.