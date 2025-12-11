Зеленський про призначення глави ОП: Це точно не пріоритетне питання

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський наразі зосереджений на розробці мирної угоди та переговорах із партнерами, а призначення керівника Офісу президента – "не пріоритетне питання". Про це стало відомо під час його зустрічі з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.

"Я зосереджений сьогодні на розробці мирної угоди й роботі передусім з американцями. Я розумію, що у частини суспільства є питання щодо голови ОП. Але я здивований, що саме це питання стало одним із таких найбільш актуальних питань", – сказав Зеленський.

Він вважає, що найважливішими є всі питання щодо закінчення війни та гарантування безпеки. Глава держави розповів, що вже провів кілька консультацій щодо кандидатур на посаду.

"Є деякі організаційні деталі. Хто і з якої інституції може бути призначений, і як там тоді буде конструкція працювати", – додав Зеленський.

За його словами, якщо говорити про кандидатів, які зараз є в уряді, то поки що є запитання, як призначити міністрів, посади яких вакантні – міністра енергетики й міністра юстиції.

"Вважаю, що нашим депутатам разом із Кабінетом міністрів треба запропонувати, як заповнити ці вакансії швидше. І якщо я, наприклад, заберу зараз когось ще з чинних урядовців – вони фахові люди й можуть підійти на посаду керівника Офісу, – але я боюсь, що на їх місце будуть тижнями шукати кандидатури, так само як на Міністерство енергетики та Міністерство юстиції", – пояснив президент.

Він сказав, що не хоче "зруйнувати" Кабмін. Зеленський зазначив, що наразі пріоритети – закінчення війни, а також міжнародна робота зі США та "коаліцією охочих".

"І дуже багато є інших питань, над якими я працюю, і одне з цих питань – призначення керівника Офісу, і це точно не пріоритетне питання", – резюмував він.