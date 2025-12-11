Зеленский о назначении главы ОП: Это точно не приоритетный вопрос

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сейчас сосредоточен на разработке мирного соглашения и переговорах с партнерами, а назначение руководителя Офиса президента – "не приоритетный вопрос". Об этом стало известно во время его встречи с журналистами, передает корреспондентка LIGA.net.

"Я сосредоточен сегодня на разработке мирного соглашения и работе прежде всего с американцами. Я понимаю, что у части общества есть вопросы относительно главы ОП. Но я удивлен, что именно этот вопрос стал одним из таких наиболее актуальных вопросов", – сказал Зеленский.

Он считает, что важнейшими являются все вопросы относительно окончания войны и обеспечения безопасности. Глава государства рассказал, что уже провел несколько консультаций по кандидатурам на должность.

"Есть некоторые организационные детали. Кто и из какого института может быть назначен, и как там тогда будет конструкция работать", – добавил Зеленский.

По его словам, если говорить о кандидатах, которые сейчас есть в правительстве, то пока есть вопрос, как назначить министров, должности которых вакантны – министра энергетики и министра юстиции.

"Считаю, что нашим депутатам вместе с Кабинетом министров надо предложить, как заполнить эти вакансии быстрее. И если я, например, заберу сейчас кого-то еще из действующих чиновников – они профессиональные люди и могут подойти на должность руководителя Офиса, – но я боюсь, что на их место будут неделями искать кандидатуры, так же как на Министерство энергетики и Министерство юстиции", – пояснил президент.

Он сказал, что не хочет "разрушить" Кабмин. Зеленский отметил, что сейчас приоритеты – окончание войны, а также международная работа с США и "коалицией желающих".

"И очень много других вопросов, над которыми я работаю, и один из этих вопросов – назначение руководителя Офиса, и это точно не приоритетный вопрос", – резюмировал он.