Зеленський провів Ставку: обговорили ракетну програму й застосування дронів

Україна працює над захистом інфраструктури, щоб були можливості "захищатися довгостроково", сказав президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У понеділок, 12 травня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому обговорили ракетну програму України та застосування безпілотників. Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.

"Ключові питання – ракетна програма України й наші дрони, всі типи дронів, які нам потрібні", – сказав Зеленський.

Він розповів, що заслухав доповіді щодо застосування безпілотників, щодо влучності та результатів ураження на фронті.

"Я хочу подякувати всім нашим вітчизняним виробникам, які працюють для того, щоб Україна зберігала технологічне лідерство", – наголосив президент.

За його словами, Україна також працює над захистом інфраструктури, щоб були можливості "захищатися довгостроково".

"І це системні рішення, відповідальність за реалізацію – персональна", – акцентував Зеленський.