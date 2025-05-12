Зеленский провел Ставку: обсудили ракетную программу и применение дронов
В понедельник, 12 мая, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсудили ракетную программу Украины и применение беспилотников. Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении.
"Ключевые вопросы – ракетная программа Украины и наши дроны, все типы дронов, которые нам нужны", – сказал Зеленский.
Он рассказал, что заслушал доклады по применению беспилотников, по точности и результатам поражения на фронте.
"Я хочу поблагодарить всех наших отечественных производителей, которые работают для того, чтобы Украина сохраняла технологическое лидерство", – подчеркнул президент.
По его словам, Украина также работает над защитой инфраструктуры, чтобы были возможности "защищаться долгосрочно".
"И это системные решения, ответственность за реализацию – персональная", – акцентировал Зеленский.
- 2 мая 2025 года Зеленский сообщил, что задачей украинской ракетной программы является "максимальное ускорение" создания баллистического вооружения.
- 6 мая Зеленский на Ставке поручил работать над финансированием перехватчиков дронов.