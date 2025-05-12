Зеленский провел Ставку: обсудили ракетную программу и применение дронов

Украина работает над защитой инфраструктуры, чтобы были возможности "защищаться долгосрочно", сказал президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В понедельник, 12 мая, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсудили ракетную программу Украины и применение беспилотников. Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении.

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"Ключевые вопросы – ракетная программа Украины и наши дроны, все типы дронов, которые нам нужны", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что заслушал доклады по применению беспилотников, по точности и результатам поражения на фронте.

"Я хочу поблагодарить всех наших отечественных производителей, которые работают для того, чтобы Украина сохраняла технологическое лидерство", – подчеркнул президент.

По его словам, Украина также работает над защитой инфраструктуры, чтобы были возможности "защищаться долгосрочно".

"И это системные решения, ответственность за реализацию – персональная", – акцентировал Зеленский.