Зеленський: Путін показово вбиватиме, щоб принизити дипломатичні зусилля

Глава держави заявив, що Україна чекає на допомогу з припиненням війни, гарантії безпеки та відсутність поступок Росії

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія навмисно вдарила по українських містах напередодні його зустрічі із президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні, щоб зірвати дипломатичні зусилля щодо припинення війни. Про це він написав у Telegram.

"Це був абсолютно показовий і цинічний російський удар. Вони знають, що сьогодні у Вашингтоні зустріч для припинення війни. Всі хочуть достойного миру та справжньої безпеки. І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі", – заявив Зеленський.

Президент написав, що через російський дроновий удар у Харкові загинули щонайменше семеро, серед яких півторарічна дитина, й десятки постраждали. У Запоріжжі через ракетні удари відомо про трьох вбитих та 20 постраждалих.

Він додав, що в Одесі росіяни свідомо атакували енергетичний об’єкт, що належить азербайджанській компанії і таким чином вдарили по енергетичній незалежності України та її міжнародним відносинам.

"Російська військова машина попри все продовжує знищувати життя. Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля", – написав президент.

Глава держави заявив, що Україна чекає на допомогу з припиненням убивств.

"Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати. І почути "стоп" повинна саме Москва", – написав він.