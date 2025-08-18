Зеленский: Путин будет совершать показательные убийства, чтобы унизить дипломатию

Глава государства заявил, что Украина ожидает помощи в прекращении войны, гарантий безопасности и отсутствия уступок со стороны России

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленский заявил, что российская армия преднамеренно нанесла удары по украинским городам накануне его встречи с президентом США. Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне, чтобы сорвать дипломатические усилия по прекращению войны. Об этом он написал в Telegram.

"Это был абсолютно показательный и циничный российский удар. Они знают, что сегодня в Вашингтоне проходит встреча для прекращения войны. Все хотят достойного мира и настоящей безопасности. И именно в этот момент россияне бьют по Харькову, Запорожью, Сумской области, по Одессе, по жилым домам, по нашей гражданской инфраструктуре", – заявил Зеленский.

Президент написал, что из-за российского удара дронами в Харькове погибли по меньшей мере семь человек, среди которых полуторагодовалый ребенок, и десятки пострадали. В Запорожье из-за ракетных ударов известно о трех погибших и 20 пострадавших.

Он добавил, что в Одессе россияне целенаправленно атаковали энергетический объект, принадлежащий азербайджанской компании, и тем самым нанесли удар по энергетической независимости Украины и ее международным отношениям.

"Российская военная машина, несмотря ни на что, продолжает уничтожать жизни". Путин "Они будут совершать показательные убийства, чтобы продолжать оказывать давление на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия", – написал президент.

Глава государства заявил, что Украина ожидает помощи в прекращении убийств.

"Именно поэтому необходимы надежные гарантии безопасности. Именно поэтому Россия не должна получить никакой награды за эту войну. Войну нужно заканчивать. И именно Москва должна услышать "стоп", – написал он.