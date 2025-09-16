Зеленський: Думаю, російська ракета могла знищити половину будівлі Кабміну, якби вибухнула

Фото: ДСНС Києва

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ракета, якою 7 вересня росіяни атакували будівлю уряду, не вибухнула. На його думку, якби сталося зворотне, то це могло б знищити половину споруди. Про це політик розповів в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

"І слава Богу, якщо можна так сказати, слава Богу, що ця ракета, якою вони атакували, не вибухнула. Бо якби вона вибухнула, то, думаю, половина будівлі була б зруйнована", – заявив глава держави.

Він підтвердив, що в будівлі не було урядовців, оскільки атака сталась уночі.

Зеленський зазначив, що через удар були знищені кабінети міністерств економіки та фінансів, блоку прем'єр-міністра, в яких також проходили всі дипломатичні зустрічі.

На думку президента, цим ударом окупанти надіслали повідомлення, що вони хочуть продовжувати війну.