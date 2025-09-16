Зеленський: Думаю, російська ракета могла знищити половину будівлі Кабміну, якби вибухнула
Президент Володимир Зеленський повідомив, що ракета, якою 7 вересня росіяни атакували будівлю уряду, не вибухнула. На його думку, якби сталося зворотне, то це могло б знищити половину споруди. Про це політик розповів в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.
"І слава Богу, якщо можна так сказати, слава Богу, що ця ракета, якою вони атакували, не вибухнула. Бо якби вона вибухнула, то, думаю, половина будівлі була б зруйнована", – заявив глава держави.
Він підтвердив, що в будівлі не було урядовців, оскільки атака сталась уночі.
Зеленський зазначив, що через удар були знищені кабінети міністерств економіки та фінансів, блоку прем'єр-міністра, в яких також проходили всі дипломатичні зустрічі.
На думку президента, цим ударом окупанти надіслали повідомлення, що вони хочуть продовжувати війну.
- У ніч на 7 вересня окупанти спрямували на Україну 805 дронів, 13 крилатих і балістичних ракет. Захисникам вдалося знешкодити 751 ворожу ціль.
- Наступного дня видання Defense Express писало, що росіяни атакували будівлю уряду крилатою ракетою "Іскандер". Водночас посолка ЄС повідомляла про касетну балістику. Глава ОП підтверджував, що удар по Кабміну було здійснено "Іскандером", але не уточнював тип ракети.
- Уповноважений президента з питань санкцій повідомляв, що ця ракета могла мати понад 30 іноземних деталей, зокрема американського, британського та японського виробництва.
