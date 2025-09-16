Зеленский: Российская ракета могла уничтожить половину здания Кабмина, если бы взорвалась
Президент Владимир Зеленский сообщил, что ракета, которой 7 сентября россияне атаковали здание правительства, не взорвалась - если бы произошло обратное, то это могло бы уничтожить половину сооружения. Об этом политик рассказал в интервью британскому телеканалу Sky News.
"И слава Богу, если можно так сказать, слава Богу, что эта ракета, которой они атаковали, не взорвалась. Потому что если бы она взорвалась, то, думаю, половина здания была бы разрушена", - заявил глава государства.
Он подтвердил, что в здании не было чиновников, поскольку атака произошла ночью.
Зеленский отметил, что из-за удара были уничтожены кабинеты министерств экономики и финансов, блока премьер-министра, в которых также проходили все дипломатические встречи.
По мнению президента, этим ударом оккупанты отправили сообщение, что они хотят продолжать войну.
- В ночь на 7 сентября оккупанты направили на Украину 805 дронов, 13 крылатых и баллистических ракет. Защитникам удалось обезвредить 751 вражескую цель.
- На следующий день издание Defense Express писало, что россияне атаковали здание правительства крылатой ракетой "Искандер". В то же время посол ЕС сообщала о кассетной баллистике. Глава ОП подтверждал, что удар по Кабмину был осуществлен "Искандером", но не уточнял тип ракеты.
- Уполномоченный президента по вопросам санкций сообщал, что эта ракета могла иметь более 30 иностранных деталей, в частности американского, британского и японского производства.
Комментарии (0)