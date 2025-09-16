Зеленский: Российская ракета могла уничтожить половину здания Кабмина, если бы взорвалась

Фото: ГСЧС Киева

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ракета, которой 7 сентября россияне атаковали здание правительства, не взорвалась - если бы произошло обратное, то это могло бы уничтожить половину сооружения. Об этом политик рассказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

"И слава Богу, если можно так сказать, слава Богу, что эта ракета, которой они атаковали, не взорвалась. Потому что если бы она взорвалась, то, думаю, половина здания была бы разрушена", - заявил глава государства.

Он подтвердил, что в здании не было чиновников, поскольку атака произошла ночью.

Зеленский отметил, что из-за удара были уничтожены кабинеты министерств экономики и финансов, блока премьер-министра, в которых также проходили все дипломатические встречи.

По мнению президента, этим ударом оккупанты отправили сообщение, что они хотят продолжать войну.