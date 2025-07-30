Жінок з медичною або фармосвітою братимуть на військовий облік без їхньої присутності
Кабінет міністрів ввів автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 30 липня.
Також уряд уточнив алгоритм дій закладів освіти і територіальних центрів комплектування щодо жінок, які навчалися у медичних чи фармацевтичних закладах та вдосконалив механізм внесення інформації до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних "Оберіг".
Окрім того, Кабмін на засіданні передбачив присвоєння військового звання "солдат (матрос) запасу" одночасно з прийняттям на військовий облік осіб, які досягли 25-річного віку та не проходили військової служби чи базової загальновійськової підготовки, без їх виклику до ТЦК.
- 29 липня Зеленський підписав закон про обов’язковий військовий вишкіл для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей, що є громадянами України, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір.
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