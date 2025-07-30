Женщин с медицинским или фармобразованием будут брать на воинский учет без их присутствия

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Кабинет министров ввел автоматическое взятие на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Решение было принято на заседании правительства в среду, 30 июля.

Также правительство уточнило алгоритм действий учебных заведений и территориальных центров комплектации в отношении женщин, обучавшихся в медицинских или фармацевтических учреждениях, и усовершенствовало механизм внесения информации в единый государственный реестр военнообязанных "Оберіг".

Кроме того, Кабинет министров на заседании предусмотрел присвоение воинского звания "солдат (матрос) запаса" одновременно с постановкой на воинский учет лиц, достигших 25-летнего возраста и не проходивших военную службу или базовую общевойсковую подготовку, без их вызова в территориальный центр комплектации.