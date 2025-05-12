Жителі Бєлгородської області спеціально підставляють автівки під дрони – влада

Бєлгородська область (Фото: ресурс пропагандистів РФ)

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков стверджує, що деякі місцеві жителі цілеспрямовано підставляють свої автівки під дрони, коли відбуваються атаки на регіон. Його цитує Meduza.

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За словами Гладкова, бувають випадки, коли для отримання компенсації мешканці Бєлгородської області спеціально намагаються зробити так, щоб унаслідок дронових атак було пошкоджено їхні автівки.

"Розмови родичів: наш населений пункт обстрілюють, давайте машину з гаража викотимо, може, обстріляють – хоча б гроші отримаємо. Машина стара, нікуди не подіти, не продати. Щодо будинкових обходів у мене прохання – вимагати прибирати особистий транспорт у гаражі", – розповів російський губернатор.

Він також заявив, що в деяких населених пунктах формуються групи з жителів, які "необґрунтовано вимагають відселення".

Дрони атакують Бєлгородську область від початку повномасштабної війни. У листопаді 2024 року Росія звинуватила Україну в атаці на будинок у Бєлгороді, однак на відео було видно влучання "шахеда".

У ніч проти 7 травня 2025 року безпілотники атакували декілька регіонів Росії, зокрема Московську, Тульську області та Мордовію.