Жители Белгородской области специально подставляют автомобили под дроны – власть

Белгородская область (Фото: ресурс пропагандистов РФ)

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков утверждает, что некоторые местные жители целенаправленно подставляют свои автомобили под дроны, когда происходят атаки на регион. Его цитирует Meduza.

По словам Гладкова, бывают случаи, когда для получения компенсации жители Белгородской области специально пытаются сделать так, чтобы в результате дроновых атак были повреждены их автомобили.

"Разговоры родственников: наш населенный пункт обстреливают, давайте машину из гаража выкатим, может, обстреляют – хотя бы деньги получим. Машина старая, никуда не деть, ни продать. Относительно домовых обходов у меня просьба – требовать убирать личный транспорт в гараже", — рассказал российский губернатор.

Он также заявил, что в некоторых населенных пунктах формируются группы из жителей, "необоснованно требующих отселения".

Дроны атакуют Белгородскую область с начала полномасштабной войны. В ноябре 2024 года Россия обвинила Украину в атаке на дом в Белгороде, однако на видео было видно попадание "шахеда".

В ночь на 7 мая 2025 года беспилотники атаковали несколько регионов России, в частности Московскую, Тульскую области и Мордовию.