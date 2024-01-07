"Жити тут більше не вийде": гуртожиток після удару безпілотників по Дніпру – фото

Внаслідок атаки безпілотників по Дніпру ввечері 6 січня було сильно пошкоджено гуртожиток на 20 сімей

Фото - Facebook Сергій Лисак

Внаслідок атаки безпілотників по Дніпру ввечері 6 січня було сильно пошкоджено гуртожиток на 20 сімей (раніше повідомлялося, що це був багатоквартирний будинок), згоріло кілька автомобілів. Голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак опублікував фотографії із постраждалого будинку.

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"Такий вигляд має дніпровський гуртожиток, у якому мешкають понад два десятки родин. Йому дісталося найбільше під час вчорашньої вечірньої атаки шахедами", – написав Лисак.

Фото – Facebook Сергій Лисак

Фото – Facebook Сергій Лисак

Фото – Facebook Сергій Лисак

Фото – Facebook Сергій Лисак

Фото – Facebook Сергій Лисак

Фото – Facebook Сергій Лисак

За даними глави ОДА, мобільний пункт приймання звернень вже опрацював близько півсотні заяв про пошкоджене майно.

Раніше сьогодні Лисак повідомляв, що під час удару "на щастя, серйозно ніхто не постраждав". З-під завалів було врятовано шістьох людей, з них двоє – діти.

У ніч проти 7 січня Росія атакувала Україну 28 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з Краснодарського краю та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованого Донбасу.

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, ракет у Сил ППО України "вистачить на кілька масованих атак" росіян.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що партнери передають ЗСУ ракети для систем ППО "в міру потреби", а створювати на території України великі запаси таких ракет — означає підставляти їх під удари країни-агресора.

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