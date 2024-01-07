"Жить здесь больше не получится": общежитие после удара беспилотников по Днепру – фото

В результате атаки беспилотников по Днепру вечером 6 января было сильно повреждено общежитие на 20 семей

Фото - Facebook Сергей Лысак

В результате атаки беспилотников по Днепру вечером 6 января было сильно повреждено общежитие на 20 семей (ранее сообщалось, что это был многоквартирный дом), сгорело несколько автомобилей. Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак опубликовал фотографии из пострадавшего дома.

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"Так выглядит днепровское общежитие, в котором проживают более двух десятков семей. Ему досталось больше всего во время вчерашней вечерней атаки шахедами", — написал Лысак.

Фото – Facebook Сергій Лисак

Фото – Facebook Сергій Лисак

Фото – Facebook Сергій Лисак

Фото – Facebook Сергій Лисак

Фото – Facebook Сергій Лисак

Фото – Facebook Сергій Лисак

По данным главы ОГА, мобильный пункт приема обращений уже обработал около полусотни заявлений о поврежденном имуществе.

Ранее сегодня Лысак сообщал, что при ударе "к счастью, серьезно никто не пострадал". Из-под завалов были спасены шесть человек, из них двое – дети.

В ночь на 7 января Россия атаковала Украину 28 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из Краснодарского края и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированного Донбасса.

По словам командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, ракет у Сил ПВО Украины "хватит на несколько массированных атак" россиян.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что партнеры передают ВСУ ракеты для систем ПВО "по мере необходимости", а создавать на территории Украины большие запасы таких ракет — означает подставлять их под удары страны-агрессора.

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