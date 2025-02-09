З'явився супутниковий знімок ураженого нафтозаводу в Краснодарському краї – фото

Унаслідок атаки були пошкоджені два резервуари з паливом

Нафтобаза в Росії (Фото: ресурс окупантів)

З’явився супутниковий знімок російського підприємства "Албашнєфть" у Краснодарському краї, яке потрапило під атаку Сил оборони у ніч проти 5 лютого. Фото оприлюднило Радіо Свобода.

Зображення з супутника підтверджують інформацію про те, що внаслідок атаки були пошкоджені два резервуари з паливом.

Раніше російський ресурс ASTRA із посиланням на власні джерела писав, що в одному резервуарі було 60 тонн нафти, в іншому – така сама кількість дизельного пального, проте другий резервуар був пошкоджений лише поверхнево і не спалахнув.

5 лютого Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив удар по об’єкту. Стверджувалося, що після атаки там почалася пожежа.

Цей завод з первинного перероблювання нафти та виробництва нафтопродуктів позиціюється як "міні-НПЗ", залучений до постачання бензинів і дизелю для російської окупаційної армії.