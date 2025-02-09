Появился спутниковый снимок пораженного нефтезавода в Краснодарском крае – фото
Появился спутниковый снимок российского предприятия "Албашнефть" в Краснодарском крае, попавшего под атаку Сил обороны в ночь на 5 февраля. Фото обнародовало Радио Свобода.
Изображения со спутника подтверждают информацию о том, что в результате атаки были повреждены два резервуара с топливом.
Ранее российский ресурс ASTRA со ссылкой на собственные источники писал, что в одном резервуаре находилось 60 тонн нефти, в другом – такое же количество дизельного топлива, однако второй резервуар был поврежден лишь поверхностно и не загорелся.
5 февраля Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил удар по объекту. Утверждалось, что после атаки там начался пожар.
Этот завод по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов позиционируется как "мини-НПЗ", вовлеченный в поставку бензинов и дизеля для российской оккупационной армии.
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