Зняття заборони на протипіхотні міни: Рада підтримала вихід з Оттавської конвенції

Ілюстративне фото: Верховна Рада

Верховна Рада підтримала вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

За вихід з договору проголосували 299 обранців, 305 – за термінове підписання цього рішення главою парламенту Русланом Стефанчуком. Кнопки "проти" й "утримуюсь" не натиснув жоден нардеп, взагалі не голосували 35 обранців.

Указ щодо виходу з конвенції президент Володимир Зеленський підписав 29 червня. Тоді ж глава держави зазначав, що Росія ніколи не була учасницею цього договору та "надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни".

Українське міністерство закордонних справ зауважувало, що документ обмежує право України на самооборону й на момент приєднання до угоди ще не було обставин агресії РФ. Відомство наголошувало, що Москва масово використовує такі міни й отримала асиметричну перевагу завдяки цьому.

Законопроєкт про вихід з Оттавської конвенції надійшов до Ради 11 липня.