Зняття заборони на протипіхотні міни: Рада підтримала вихід з Оттавської конвенції
Верховна Рада підтримала вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.
За вихід з договору проголосували 299 обранців, 305 – за термінове підписання цього рішення главою парламенту Русланом Стефанчуком. Кнопки "проти" й "утримуюсь" не натиснув жоден нардеп, взагалі не голосували 35 обранців.
Указ щодо виходу з конвенції президент Володимир Зеленський підписав 29 червня. Тоді ж глава держави зазначав, що Росія ніколи не була учасницею цього договору та "надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни".
Українське міністерство закордонних справ зауважувало, що документ обмежує право України на самооборону й на момент приєднання до угоди ще не було обставин агресії РФ. Відомство наголошувало, що Москва масово використовує такі міни й отримала асиметричну перевагу завдяки цьому.
Законопроєкт про вихід з Оттавської конвенції надійшов до Ради 11 липня.
- Крім України, вийти з Конвенції вирішили й інші сусіди РФ – Польща і Фінляндія, а також Литва, Латвія й Естонія. Литва й Фінляндія збираються організувати виробництво такого озброєння та стати постачальниками для України.
- Застосування протипіхотних мін критикується деякими гуманітарними організаціями як "нецивілізований засіб ведення війни".
- Серед країн, що не приєдналися до Оттавської конвенції, також є США, Китай, Індія, Пакистан.
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