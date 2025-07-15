Снятие запрета на противопехотные мины: Рада поддержала выход из Оттавской конвенции

Иллюстративное фото: Верховная Рада

Верховная Рада поддержала выход Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

За выход из договора проголосовали 299 избранников, 305 – за срочное подписание этого решения главой парламента Русланом Стефанчуком. Кнопки "против" и "воздерживаюсь" не нажал ни один нардеп, вообще не голосовали 35 избранников.

Указ о выходе из конвенции президент Владимир Зеленский подписал 29 июня. Тогда же глава государства отмечал, что Россия никогда не была участницей этого договора и "чрезвычайно цинично использует противопехотные мины".

Украинское министерство иностранных дел отмечало, что документ ограничивает право Украины на самооборону и на момент присоединения к соглашению еще не было обстоятельств агрессии РФ. Ведомство отмечало, что Москва массово использует такие мины и получила асимметричное преимущество благодаря этому.

Законопроект о выходе из Оттавской конвенции поступил в Раду 11 июля.