Снятие запрета на противопехотные мины: Рада поддержала выход из Оттавской конвенции
Верховная Рада поддержала выход Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.
За выход из договора проголосовали 299 избранников, 305 – за срочное подписание этого решения главой парламента Русланом Стефанчуком. Кнопки "против" и "воздерживаюсь" не нажал ни один нардеп, вообще не голосовали 35 избранников.
Указ о выходе из конвенции президент Владимир Зеленский подписал 29 июня. Тогда же глава государства отмечал, что Россия никогда не была участницей этого договора и "чрезвычайно цинично использует противопехотные мины".
Украинское министерство иностранных дел отмечало, что документ ограничивает право Украины на самооборону и на момент присоединения к соглашению еще не было обстоятельств агрессии РФ. Ведомство отмечало, что Москва массово использует такие мины и получила асимметричное преимущество благодаря этому.
Законопроект о выходе из Оттавской конвенции поступил в Раду 11 июля.
- Кроме Украины, выйти из Конвенции решили и другие соседи РФ – Польша и Финляндия, а также Литва, Латвия и Эстония. Литва и Финляндия собираются организовать производство такого вооружения и стать поставщиками для Украины.
- Применение противопехотных мин критикуется некоторыми гуманитарными организациями как "нецивилизованное средство ведения войны".
- Среди стран, не присоединившихся к Оттавской конвенции, также есть США, Китай, Индия, Пакистан.
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