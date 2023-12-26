Знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії. З'явилося фото того, що залишилося від корабля
З'явився знімок залишків великого десантного корабля "Новочеркаськ", який було знищено ракетним ударом Сил оборони у тимчасово окупованій Феодосії в ніч проти 26 грудня. Відповідне фото публікують українські канали, що висвітлюють війну.
На знімку можна побачити причал у порту Феодосії, біля якого видніються потонулі останки корабля.
У центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили, що росіяни використовували "Новочеркаськ" для перевезення дронів-камікадзе Shahed-136, які були на борту під час його знищення.
Також там зазначили, що сьогодні ворог використовує БДК для логістики — перекидання особового складу, техніки та боєприпасів між портами РФ та окупованими територіями.
- Раніше командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що "Новочеркаськ" було знищено ударом Сил оборони.
- Удару завдавала тактична авіація крилатими ракетами повітряного базування.
- Згодом представник ПС Юрій Ігнат заявив, що на борту російського корабля однозначно були боєприпаси, ймовірно навіть ударні безпілотники типу Shahed. Саме тому, за його словами, була така сильна детонація.
- Він натякнув, що для атаки могли використовувати "не одну ракету Storm Shadow".
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