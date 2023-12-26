Знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії. З'явилося фото того, що залишилося від корабля
ВДК "Новочеркаськ" (Фото: ресурс окупантів)

З'явився знімок залишків великого десантного корабля "Новочеркаськ", який було знищено ракетним ударом Сил оборони у тимчасово окупованій Феодосії в ніч проти 26 грудня. Відповідне фото публікують українські канали, що висвітлюють війну.

На знімку можна побачити причал у порту Феодосії, біля якого видніються потонулі останки корабля.

Залишки БДК Новочеркаськ
Залишки БДК Новочеркаськ

У центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили, що росіяни використовували "Новочеркаськ" для перевезення дронів-камікадзе Shahed-136, які були на борту під час його знищення.

Також там зазначили, що сьогодні ворог використовує БДК для логістики — перекидання особового складу, техніки та боєприпасів між портами РФ та окупованими територіями.

Останки уничтоженного БДК
Останки знищеного БДК
ДОВІДКА
"Новочеркаськ" (ВДК-46) – великий десантний корабель проєкту 775, що є на озброєнні Чорноморського флоту Росії. Призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками.
  • Раніше командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що "Новочеркаськ" було знищено ударом Сил оборони.
  • Удару завдавала тактична авіація крилатими ракетами повітряного базування.
  • Згодом представник ПС Юрій Ігнат заявив, що на борту російського корабля однозначно були боєприпаси, ймовірно навіть ударні безпілотники типу Shahed. Саме тому, за його словами, була така сильна детонація.
  • Він натякнув, що для атаки могли використовувати "не одну ракету Storm Shadow".

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