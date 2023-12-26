Знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії. З'явилося фото того, що залишилося від корабля

Центр стратегічних комунікацій заявив, що на борту корабля були дрони-камікадзе Shahed-136

ВДК "Новочеркаськ" (Фото: ресурс окупантів)

З'явився знімок залишків великого десантного корабля "Новочеркаськ", який було знищено ракетним ударом Сил оборони у тимчасово окупованій Феодосії в ніч проти 26 грудня. Відповідне фото публікують українські канали, що висвітлюють війну.

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На знімку можна побачити причал у порту Феодосії, біля якого видніються потонулі останки корабля.

Залишки БДК Новочеркаськ

У центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили, що росіяни використовували "Новочеркаськ" для перевезення дронів-камікадзе Shahed-136, які були на борту під час його знищення.

Також там зазначили, що сьогодні ворог використовує БДК для логістики — перекидання особового складу, техніки та боєприпасів між портами РФ та окупованими територіями.

Останки знищеного БДК

ДОВІДКА "Новочеркаськ" (ВДК-46) – великий десантний корабель проєкту 775, що є на озброєнні Чорноморського флоту Росії. Призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками. "Новочеркаськ" (ВДК-46) – великий десантний корабель проєкту 775, що є на озброєнні Чорноморського флоту Росії. Призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками.

Раніше командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що "Новочеркаськ" було знищено ударом Сил оборони.

Удару завдавала тактична авіація крилатими ракетами повітряного базування.

Згодом представник ПС Юрій Ігнат заявив, що на борту російського корабля однозначно були боєприпаси, ймовірно навіть ударні безпілотники типу Shahed. Саме тому, за його словами, була така сильна детонація.

Він натякнув, що для атаки могли використовувати "не одну ракету Storm Shadow".

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