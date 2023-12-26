Уничтожение БДК "Новочеркасск" в Феодосии. Появилось фото того, что осталось от корабля

Центр стратегических коммуникаций заявил, что на борту корабля были дроны-камикадзе Shahed-136

БДК "Новочеркасск" (Фото: ресурс оккупантов)

Появился снимок останков большого десантного корабля "Новочеркасск", который был уничтожен ракетным ударом Сил обороны во временно оккупированной Феодосии в ночь на 26 декабря. Соответствующее фото публикуют украинские каналы, которые освещают войну.

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На снимке можно увидеть причал в феодосийском порту, возле которого виднеются утонувшие останки корабля.

Останки БДК Новочеркасск

В центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что россияне использовали "Новочеркасск" для перевозки дронов-камикадзе Shahed-136, которые были на борту во время его уничтожения.

Также там отметили, что сегодня враг использует БДК для логистики — переброски личного состава, техники и боеприпасов между портами РФ и оккупированными территориями.

Останки уничтоженного БДК "Новочеркасск"

СПРАВКА "Новочеркасск" (ВДК-46) – большой десантный корабль проекта 775, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски по морю войск и грузов. Способен транспортировать различные виды бронетехники, включая танки. "Новочеркасск" (ВДК-46) – большой десантный корабль проекта 775, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски по морю войск и грузов. Способен транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.

Ранее командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что "Новочеркасск" был уничтожен ударом Сил обороны.

Удар наносила тактическая авиация крылатыми ракетами воздушного базирования.

Впоследствии представитель ПС Юрий Игнат заявил, что на борту российского корабля однозначно были боеприпасы, вероятно, даже ударные беспилотники типа Shahed. Именно поэтому, по его словам, была такая сильна детонация.

Он намекнул, что для атаки могли использовать "не одну ракету Storm Shadow".

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