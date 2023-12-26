Уничтожение БДК "Новочеркасск" в Феодосии. Появилось фото того, что осталось от корабля
БДК "Новочеркасск" (Фото: ресурс оккупантов)

Появился снимок останков большого десантного корабля "Новочеркасск", который был уничтожен ракетным ударом Сил обороны во временно оккупированной Феодосии в ночь на 26 декабря. Соответствующее фото публикуют украинские каналы, которые освещают войну.

На снимке можно увидеть причал в феодосийском порту, возле которого виднеются утонувшие останки корабля.

Останки БДК Новочеркасск
Останки БДК Новочеркасск

В центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что россияне использовали "Новочеркасск" для перевозки дронов-камикадзе Shahed-136, которые были на борту во время его уничтожения. 

Также там отметили, что сегодня враг использует БДК для логистики — переброски личного состава, техники и боеприпасов между портами РФ и оккупированными территориями. 

Останки уничтоженного БДК "Новочеркасск"
Останки уничтоженного БДК "Новочеркасск"
СПРАВКА
"Новочеркасск" (ВДК-46) – большой десантный корабль проекта 775, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски по морю войск и грузов. Способен транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.
  • Ранее командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что "Новочеркасск" был уничтожен ударом Сил обороны.
  • Удар наносила тактическая авиация крылатыми ракетами воздушного базирования.
  • Впоследствии представитель ПС Юрий Игнат заявил, что на борту российского корабля однозначно были боеприпасы, вероятно, даже ударные беспилотники типа Shahed. Именно поэтому, по его словам, была такая сильна детонация.
  • Он намекнул, что для атаки могли использовать "не одну ракету Storm Shadow".

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