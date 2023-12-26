Уничтожение БДК "Новочеркасск" в Феодосии. Появилось фото того, что осталось от корабля
Появился снимок останков большого десантного корабля "Новочеркасск", который был уничтожен ракетным ударом Сил обороны во временно оккупированной Феодосии в ночь на 26 декабря. Соответствующее фото публикуют украинские каналы, которые освещают войну.
На снимке можно увидеть причал в феодосийском порту, возле которого виднеются утонувшие останки корабля.
В центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что россияне использовали "Новочеркасск" для перевозки дронов-камикадзе Shahed-136, которые были на борту во время его уничтожения.
Также там отметили, что сегодня враг использует БДК для логистики — переброски личного состава, техники и боеприпасов между портами РФ и оккупированными территориями.
- Ранее командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что "Новочеркасск" был уничтожен ударом Сил обороны.
- Удар наносила тактическая авиация крылатыми ракетами воздушного базирования.
- Впоследствии представитель ПС Юрий Игнат заявил, что на борту российского корабля однозначно были боеприпасы, вероятно, даже ударные беспилотники типа Shahed. Именно поэтому, по его словам, была такая сильна детонация.
- Он намекнул, что для атаки могли использовать "не одну ракету Storm Shadow".
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