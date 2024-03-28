Зруйновані ресторан і будинки: з'явилися фото після нічної атаки на Харків

Через ворожий удар зруйновано ресторан, пошкоджені офісні приміщення. У прилеглих житлових будинках вибито вікна

Харків (Фото: Telegram)

Вночі проти 28 березня Харків був атакований російськими військами. Харківська обласна прокуратура публікує відповідні світлини.

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Цієї ночі Харків атакували російські дрони, внаслідок чого у Київському районі були пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури.

Через ворожий удар зруйновано ресторан, пошкоджені офісні приміщення. У прилеглих житлових будинках вибито вікна. Як зазначає прокуратура, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Харків (Фото: Telegram)

Харків (Фото: Telegram)

Харків (Фото: Telegram)

Харків (Фото: Telegram)

Правоохоронці вилучили уламки трьох дронів. Розпочата кримінальна справа за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Вдень 27 березня Росія завдала двох ударів по Харкову: перший прийшовся по житловому масиву в середмісті, другий – біля Інституту хірургії;

Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще 19 осіб поранено, з них четверо – маленькі діти.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, попередньо, росіяни вперше вгатили по місту керованим боєприпасом великого калібру.

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