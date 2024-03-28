Разрушены ресторан и дома: появились фото после ночной атаки на Харьков

Харьков (Фото: Telegram)

В ночь на 28 марта Харьков был атакован российскими войсками. Харьковская областная прокуратура публикует соответствующие фотографии.

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Этой ночью Харьков атаковали российские дроны, в результате чего в Киевском районе были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Из-за вражеского удара разрушен ресторан, повреждены офисные помещения. В близлежащих жилых домах выбиты окна. Как отмечает прокуратура, в результате атаки никто не пострадал.

Харьков (Фото: Telegram)

Харьков (Фото: Telegram)

Харьков (Фото: Telegram)

Харьков (Фото: Telegram)

Правоохранители изъяли обломки трех дронов. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.

Днем 27 марта Россия нанесла два удара по Харькову: первый пришелся по жилому массиву в центре города, второй – возле Института хирургии;

В результате обстрела погиб мужчина, еще 19 человек ранены, из них четверо – маленькие дети.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил , что, предварительно, россияне впервые устроили по городу управляемым боеприпасом большого калибра.

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