ЗСУ кажуть, що загрози наступу РФ на Харків немає: Приховати переміщення військ неможливо

Володимир Фітьо заявив, що сьогодні неможливо потайки переміщати війська для обох сторін війни

Володимир Фітьо (Фото: скриншот з відео)

Загрози нового наступу російських окупантів на Харків сьогодні немає. Про це повідомив речник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі каналу Еспресо.

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За його словами, військові відстежують кількість російських підрозділів, які стоять на кордоні.

"Зараз війна триває у так званому онлайн-режимі. Створити приховані переміщення сил та засобів для обох сторін практично неможливо", — сказав Фітьо.

Він зазначив, що на кордоні активно зводяться укріплення.

"Є сили та засоби, проводиться інженерне обладнання кордону. Тому для харків'ян загрози з півночі немає", – заявив речник ЗСУ.

Раніше у Генеральному штабі Естонії заявили, що російська армія найближчими тижнями може спробувати наступати у прикордонних районах Харківської області.

Вранці 23 січня російські загарбники завдали 10 ударів по Київському та Салтівському районах Харкова, попередньо били ракетами С-300 та Х-22.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

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