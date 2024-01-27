ВСУ говорят, что угрозы наступления РФ на Харьков нет: Скрыть перемещение войск невозможно

Владимир Фитьо заявил, что сегодня невозможно скрытно перемещать войска для обеих сторон войны

Владимир Фитьо (Фото: скриншот с видео)

Угрозы нового наступления российских оккупантов на Харьков на сегодняшний день нет. Об этом сообщил спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире канала Эспрессо.

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По его словам, военные отслеживают количество российских подразделений, которые стоят на границе.

"Сейчас война продолжается в так называемом онлайн режиме. Создать скрытые перемещения сил и средств для обеих сторон практически невозможно", — сказал Фитьо.

Он отметил, что на границе активно возводятся укрепления.

"Есть силы и средства, проводится инженерное оборудование границы. Поэтому для харьковчан угрозы с севера нет", — заявил спикер ВСУ.

Ранее в Генеральном штабе Эстонии заявили, что российская армия в ближайшие недели может попытаться наступать в приграничных районах Харьковской области.

Утром 23 января российские захватчики нанесли 10 ударов по Киевскому и Салтовскому районам Харькова, предварительно били ракетами С-300 и Х-22.

Главнокомандующий ВСУ Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

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