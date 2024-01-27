ВСУ говорят, что угрозы наступления РФ на Харьков нет: Скрыть перемещение войск невозможно
Угрозы нового наступления российских оккупантов на Харьков на сегодняшний день нет. Об этом сообщил спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире канала Эспрессо.
По его словам, военные отслеживают количество российских подразделений, которые стоят на границе.
"Сейчас война продолжается в так называемом онлайн режиме. Создать скрытые перемещения сил и средств для обеих сторон практически невозможно", — сказал Фитьо.
Он отметил, что на границе активно возводятся укрепления.
"Есть силы и средства, проводится инженерное оборудование границы. Поэтому для харьковчан угрозы с севера нет", — заявил спикер ВСУ.
Ранее в Генеральном штабе Эстонии заявили, что российская армия в ближайшие недели может попытаться наступать в приграничных районах Харьковской области.
- Утром 23 января российские захватчики нанесли 10 ударов по Киевскому и Салтовскому районам Харькова, предварительно били ракетами С-300 и Х-22.
- Главнокомандующий ВСУ Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.
- Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.
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