РФ может попытаться наступать в приграничных районах Харьковской области – Генштаб Эстонии

Глава Генштаба Эстонии заявил, что поскольку РФ не участвует в международном расследовании авиаинцидентов, ничего точного об Ил-76 сказать нельзя

Ээро Ребо (Фото - скриншот с видео)

Глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо заявил, что российская армия в ближайшие недели может попытаться наступать в приграничных районах Харьковской области. Также он прокомментировал ситуацию с самолетом Ил-76, и заявил, что поскольку Россия не участвует в международном расследовании авиационных инцидентов – ничего точного об этом инциденте сказать нельзя, цитирует его издание ERR.

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Ребо прокомментировал ситуацию на украинском фронте и спрогнозировал, что в ближайшие недели Россия может попытаться наступать в приграничных районах Белгородской и Харьковской областей, чтобы оттянуть украинские подразделения с направления Купянска, который находится под основным ударом российских войск.

По его словам, на Донецком направлении активные бои идут в районе Бахмута, Авдеевки и Донецка. Он отметил, что "очень четко видно, что основной фокус атаки – это Авдеевка, где путинские подразделения якобы рассматриваются как разведывательные и различные маневренные подразделения внутри города".

разведывательные и разные маневренные подразделения внутри города".

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Скриншот: Deep state

Говоря о транспортном самолете Ил-76, который разбился в среду в Белгородской области России, Ребо заявил, что поскольку Россия не участвует в международном расследовании авиационных инцидентов, ничего более точного об этом инциденте сказать нельзя.

Он подчеркнул, что видит "когда они пытаются использовать это в информационной борьбе и создать определенную неуверенность у украинцев относительно сбивания самолетов".

"Однако на сегодня мы не имеем точной информации о том, что именно было на борту, поскольку Российская Федерация не сотрудничает с международными органами авиационной безопасности", – подытожил Ребо.

24 января 2024 года в Белгородской области России упал российский Ил-76. В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого самолета были якобы украинские военнопленные. В ГУР сказали, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту, но подтвердили, что в этот день действительно должен был состояться обмен пленными.

Пропагандисты РФ опубликовали списки 65 якобы находившихся на борту военнопленных, однако там есть имена людей, которых обменяли еще 3 января. В ГУР говорят, что не будут комментировать данные пропагандистов – списки должны обнародовать официальные структуры РФ.

Президент Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании.

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