Найближчими тижнями РФ може спробувати наступати в прикордонних районах Харківщини – Генштаб Естонії

Голова Генштабу Естонії Ребо заявив, що оскільки Росія не бере участі в міжнародному розслідуванні авіаційних інцидентів, нічого точного щодо Іл-76 сказати не можна

Ееро Ребо (Фото - скриншот з відео)

Голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо заявив, що російська армія найближчими тижнями може спробувати наступати в прикордонних районах Харківської області. Також він прокоментував ситуацію із літаком Іл-76 та заявив, що оскільки Росія не бере участі в міжнародному розслідуванні авіаційних інцидентів – нічого точного про цей інцидент сказати не можна, цитує його видання ERR.

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Ребо прокоментував ситуацію на українському фронті та спрогнозував, що найближчими тижнями Росія може спробувати наступати в прикордонних районах Бєлгородської та Харківської областей, щоб відтягнути українські підрозділи з напрямку Куп'янська, який перебуває під основним ударом російських військ.

За його словами, на Донецькому напрямку найактивніші бої точаться в районі Бахмута, Авдіївки та Донецька. Він наголосив, що "дуже чітко видно, що основний фокус атаки – це Авдіївка, де путінські підрозділи нібито розглядаються як розвідувальні та різні маневрені підрозділи всередині міста".

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Скриншот: Deep state

Говорячи про транспортний літак Іл-76, який розбився в середу в Бєлгородській області Росії, Ребо заявив, що оскільки Росія не бере участі в міжнародному розслідуванні авіаційних інцидентів, нічого більш точного про цей інцидент сказати не можна.

Він наголосив, що бачить, "коли вони намагаються використати це в інформаційній боротьбі й створити певну невпевненість в українців щодо збиття літаків".

"Однак на сьогодні ми не маємо точної інформації про те, що саме було на борту, оскільки Російська Федерація не співпрацює з міжнародними органами авіаційної безпеки", – підсумував Ребо.

24 січня 2024 року у Бєлгородській області Росії впав російський Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого літака були нібито українські військовополонені. У ГУР сказали, що не мають у своєму розпорядженні перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту, але підтвердили, що в цей день справді мав відбутися обмін полоненими.

Пропагандисти РФ опублікували списки 65 військовополонених, які нібито перебували на борту, проте там є імена людей, яких обміняли ще 3 січня. У ГУР кажуть, що не коментуватимуть дані пропагандистів – списки мають оприлюднити офіційні структури РФ.

Президент Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

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