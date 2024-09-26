ЗСУ отримають від Британії партію гаубиць AS90, частина – вже в Україні

Артилерія відіграє важливу роль у забезпеченні прикриття українських військ та знищенні ключових цілей РФ, зазначили в британському Міноборони

Гаубиця AS90 (Фото: уряд Британії)

Велика Британія передасть Україні 16 самохідних артилерійських установок AS90, частину гаубиць вже було доставлено. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

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За даними оборонного відомства, десять САУ вже прибули в Україну. Ще шість гаубиць планують надіслати протягом декількох тижнів.

Зазначається, що уряд Британії на чолі з прем'єр-міністром Кіром Стармером оголосив про намір передати Україні 12 гаубиць AS90 протягом перших 100 днів від часу приходу до влади.

Артилерія відіграє життєво важливу роль у забезпеченні прикриття українських військ та знищенні ключових російських цілей, наголосили в британському Міноборони.

AS90 – самохідна артилерійська установка, розроблена і виготовлена у Великій Британії. Вона була створена компанією Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL) у 1980-х роках і взята на озброєння британської армії в 1993 році.

Установка важить 45 тонн, озброєна гарматою калібру 155 мм. Дальність стрільби – до 24,7 км зі стандартними боєприпасами та до 30 км зі спеціальними снарядами.

18 серпня 2024 року Зеленський заявив про необхідність пришвидшити постачання допомоги з уже оголошених пакетів. Особливо це стосується США, Великої Британії та Франції, додав глава держави.

19 серпня Стармер звернувся до Ради національної безпеки країни з проханням розробити проєкт ширшої підтримки України.

6 вересня Британія оголосила про передання Україні 650 універсальних багатоцільових керованих ракет Lightweight Multirole Missile (LMM).

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