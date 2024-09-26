ВСУ получат от Британии партию гаубиц AS90, часть – уже в Украине
Великобритания передаст Украине 16 самоходных артиллерийских установок AS90, часть гаубиц уже была доставлена. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.
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По данным оборонного ведомства, десять САУ уже прибыли в Украину. Еще шесть гаубиц планируют отправить в течение нескольких недель.
Отмечается, что правительство Британии во главе с премьер-министром Киром Стармером объявило о намерении передать Украине 12 гаубиц AS90 в течение первых 100 дней со времени прихода к власти.
Артиллерия играет жизненно важную роль в обеспечении прикрытия украинских войск и уничтожении ключевых российских целей, отметили в британском Минобороны.
AS90 – самоходная артиллерийская установка, разработанная и изготовленная в Великобритании. Она была создана компанией Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL) в 1980-х годах и была принята на вооружение британской армии в 1993 году.
Установка весит 45 тонн, вооружена пушкой калибра 155 мм. Дальность стрельбы – до 24,7 км со стандартными боеприпасами и до 30 км со специальными снарядами.
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