ВСУ получат от Британии партию гаубиц AS90, часть – уже в Украине

Артиллерия играет важную роль в обеспечении прикрытия украинских войск и уничтожении ключевых целей РФ, отметили в британском Минобороны

Гаубица AS90 (Фото: правительство Британии)

Великобритания передаст Украине 16 самоходных артиллерийских установок AS90, часть гаубиц уже была доставлена. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

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По данным оборонного ведомства, десять САУ уже прибыли в Украину. Еще шесть гаубиц планируют отправить в течение нескольких недель.

Отмечается, что правительство Британии во главе с премьер-министром Киром Стармером объявило о намерении передать Украине 12 гаубиц AS90 в течение первых 100 дней со времени прихода к власти.

Артиллерия играет жизненно важную роль в обеспечении прикрытия украинских войск и уничтожении ключевых российских целей, отметили в британском Минобороны.

AS90 – самоходная артиллерийская установка, разработанная и изготовленная в Великобритании. Она была создана компанией Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL) в 1980-х годах и была принята на вооружение британской армии в 1993 году.

Установка весит 45 тонн, вооружена пушкой калибра 155 мм. Дальность стрельбы – до 24,7 км со стандартными боеприпасами и до 30 км со специальными снарядами.

18 августа 2024 года Зеленский заявил о необходимости ускорить поставки помощи из уже объявленных пакетов. Особенно это касается США, Великобритании и Франции, добавил глава государства.

19 августа Стармер обратился в Совет национальной безопасности страны с просьбой разработать проект более широкой поддержки Украины.

6 сентября Великобритания объявила о передаче Украине 650 универсальных многоцелевых управляемых ракет Lightweight Multirole Missile (LMM).

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