ЗСУ: Росія продовжує прориватися під Авдіївкою та Мар'їнкою, були десятки штурмів — карта
Українська РСЗВ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія продовжує наступати в районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного, Вербового та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 86 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито дев'ять атак у районах Синьківки.

ЗСУ: Росія продовжує прориватися під Авдіївкою та Мар'їнкою, були десятки штурмів — карта

Біля Кремінної українські воїни відбили 13 атак у районах Білогорівки, Тернів, Спірного та Роздолівки.

ЗСУ: Росія продовжує прориватися під Авдіївкою та Мар'їнкою, були десятки штурмів — карта

Під Бахмутом провалилися шість атак ворога в районах Андріївки та Кліщіївки.

ЗСУ: Росія продовжує прориватися під Авдіївкою та Мар'їнкою, були десятки штурмів — карта

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 23 штурми в районах Бердичів, Тоненького, Орлівки, Первомайського та Невельського.

Також невдалими були 27 атак у районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки під Мар'їнкою.

ЗСУ: Росія продовжує прориватися під Авдіївкою та Мар'їнкою, були десятки штурмів — карта

У Запорізькій області відбито дві атаки в районах Роботиного та Вербового.

ЗСУ: Росія продовжує прориватися під Авдіївкою та Мар'їнкою, були десятки штурмів — карта

На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські підрозділи утримують Кринки, відбили три штурми росіян.

ЗСУ: Росія продовжує прориватися під Авдіївкою та Мар'їнкою, були десятки штурмів — карта

Українська авіація завдала ударів по 11 районам зосередження особового складу. Ракетники вразили один район зосередження армії РФ, два засоби протиповітряної оборони, станцію радіоелектронної боротьби та склад пального.

  • 27 лютого штурмові групи російських окупантів заблокували на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.
  • 1 березня 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.
  • 4 березня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.
  • 5 грудня спікер Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.

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