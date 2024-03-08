ЗСУ: Росія продовжує прориватися під Авдіївкою та Мар'їнкою, були десятки штурмів — карта

Найбільша кількість бойових зіткнень з росіянами була зафіксована в районах Авдіївки, Мар'їнки та Кремінної

Українська РСЗВ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія продовжує наступати в районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного, Вербового та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 86 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито дев'ять атак у районах Синьківки.

Біля Кремінної українські воїни відбили 13 атак у районах Білогорівки, Тернів, Спірного та Роздолівки.

Під Бахмутом провалилися шість атак ворога в районах Андріївки та Кліщіївки.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 23 штурми в районах Бердичів, Тоненького, Орлівки, Первомайського та Невельського.

Також невдалими були 27 атак у районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки під Мар'їнкою.

У Запорізькій області відбито дві атаки в районах Роботиного та Вербового.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські підрозділи утримують Кринки, відбили три штурми росіян.

Українська авіація завдала ударів по 11 районам зосередження особового складу. Ракетники вразили один район зосередження армії РФ, два засоби протиповітряної оборони, станцію радіоелектронної боротьби та склад пального.

27 лютого штурмові групи російських окупантів заблокували на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.

1 березня 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.

4 березня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

5 грудня спікер Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.

Читайте також: Під Авдіївкою будують другий рубіж оборони для ЗСУ: Є бетонні бункери, солдати їх хвалять