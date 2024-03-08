ВСУ: Россия продолжает прорываться под Авдеевкой и Марьинкой, были десятки штурмов — карта

Наибольшее количество боевых столкновений с россиянами было зафиксировано в районах Авдеевки, Марьинки и Кременной

Украинская РСЗО (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия продолжает наступать в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино, Вербового и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 86 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито девять атак в районах Синьковки.

Около Кременной украинские воины отбили 13 атак в районах Белогоровки, Тернов, Спорного и Раздоловки.

Под Бахмутом провалились шесть атак врага в районах Андреевки и Клещеевки.

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 23 штурма в районах Бердичей, Тоненького, Орловки, Первомайского и Невельского.

Также неудачными были 27 атак в районах Георгиевки, Победы, Красногоровки и Новомихайловки под Марьинкой.

В Запорожской области отбито две атаки в районах Работино и Вербового.

На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения удерживают Крынки, отбили три штурма россиян.

Украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава. Ракетчики поразили один район сосредоточения армии РФ, два средства противовоздушной обороны, станцию радиоэлектронной борьбы и склад горючего.

27 февраля штурмовые группы российских оккупантов заблокировали в северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.

1 марта 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.

4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.

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