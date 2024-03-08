ВСУ: Россия продолжает прорываться под Авдеевкой и Марьинкой, были десятки штурмов — карта
Украинская РСЗО (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия продолжает наступать в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино, Вербового и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 86 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито девять атак в районах Синьковки.

ВСУ: Россия продолжает прорываться под Авдеевкой и Марьинкой, были десятки штурмов — карта

Около Кременной украинские воины отбили 13 атак в районах Белогоровки, Тернов, Спорного и Раздоловки.

ВСУ: Россия продолжает прорываться под Авдеевкой и Марьинкой, были десятки штурмов — карта

Под Бахмутом провалились шесть атак врага в районах Андреевки и Клещеевки.

ВСУ: Россия продолжает прорываться под Авдеевкой и Марьинкой, были десятки штурмов — карта

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 23 штурма в районах Бердичей, Тоненького, Орловки, Первомайского и Невельского.

Также неудачными были 27 атак в районах Георгиевки, Победы, Красногоровки и Новомихайловки под Марьинкой.

ВСУ: Россия продолжает прорываться под Авдеевкой и Марьинкой, были десятки штурмов — карта

В Запорожской области отбито две атаки в районах Работино и Вербового.

ВСУ: Россия продолжает прорываться под Авдеевкой и Марьинкой, были десятки штурмов — карта

На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения удерживают Крынки, отбили три штурма россиян.

ВСУ: Россия продолжает прорываться под Авдеевкой и Марьинкой, были десятки штурмов — карта

Украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава. Ракетчики поразили один район сосредоточения армии РФ, два средства противовоздушной обороны, станцию радиоэлектронной борьбы и склад горючего. 

  • 27 февраля штурмовые группы российских оккупантов заблокировали в северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.
  • 1 марта 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.
  • 4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.
  • 5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.

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