ЗСУ: Росія вдарила по Україні ракетами С-300, Х-59 та дронами Shahed — вісім прильотів
22.10.2023, 08:51
Запуск ракети С-300 (Фото: скриншот із відео)
Російські окупанти атакували Україну ракетами С-300, Х-59 та дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 22 жовтня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Військові заявляють, що з Бєлгородської області та тимчасово окупованих територій Донецької області було випущено вісім ракет типу С-300.
Також ворог запустив керовану ракету Х-59 із літака Су-34 із Запорізької області.
Було випущено два безпілотники невстановленого типу з північного напрямку та три "шахеди" з мису Чауда в Криму.
Сили протиповітряної оборони збили ракету Х-59 і три дрони Shahed.
- Вночі росіяни вдарили по терміналу Нової пошти в смт Коротич під Харковом, загинули шестеро людей. Переглянути відео наслідків удару окупантів можна тут.
- 5 жовтня президент Зеленський повідомив, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.
- 10 жовтня Німеччина оголосила про пакет для ЗСУ на 1 млрд євро: з Patriot та IRIS-T.
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