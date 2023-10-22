ВСУ: Россия ударила по Украине ракетами С-300, Х-59 и дронами Shahed — восемь прилетов
22.10.2023, 08:51
Запуск ракеты С-300 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты атаковали Украину ракетами С-300, Х-59 и дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 22 октября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что из Белгородской области и временно оккупированных территорий Донецкой области было выпущено восемь ракет типа С-300.
Также враг запустил управляемую ракету Х-59 с самолета Су-34 из Запорожской области.
Было выпущено два беспилотника неустановленного типа с северного направления и три "шахеда" из мыса Чауда в Крыму.
Силы противовоздушной обороны сбили ракету Х-59 и три дрона Shahed.
- Ночью россияне ударили по терминалу Новой почты в пгт Коротич под Харьковом, погибли шесть человек. Посмотреть видео последствий удара оккупантов по поселку можно здесь.
- 5 октября президент Зеленский сообщил, что Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.
- 10 октября Германия объявила о пакете для ВСУ на 1 млрд евро: с Patriot и IRIS-T.
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