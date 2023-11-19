ЗСУ відтісняють артилерію окупантів, щоб РФ припинила обстріли Херсона – полковник Мярк

Збройні сили України продовжують відтісняти російських окупантів на лівому березі Дніпра в Херсонській області, щоби артилерія РФ перестала добивати до Херсона. Про це сказав заступник голови оперативного підрозділу штабу армії Естонії полковник Янно Мярк, пише ERR.ee.

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Полковник зазначив, що за місяць ЗСУ вдалося суттєво розширити плацдарми на лівому березі Дніпра.

"На сьогоднішній день це близько 30 кілометрів на північний схід від Херсона, два-три кілометри через Дніпро і до чотирьох кілометрів через Дніпро за 15 кілометрів на південний схід від Херсона", – сказав він.

За його словами, найближча мета операції – відтіснення сил окупантів на таку дистанцію, щоб їхні артилерійські системи більше не добивали до Херсона та найближчих населених пунктів.

"Ефективна дальність вогню 152-мм артсистем, які переважно використовуються російськими військами, становить 25 кілометрів", – пояснив полковник.

Мярк вважає, що війська РФ доклали величезних зусиль, щоб не дозволити ЗСУ розширити плацдарми на Дніпрі і перекинути туди додаткові сили. За його словами, втрати окупантів там дуже високі.

"Втрати за чотири тижні (на цій ділянці – Ред) оцінюються приблизно у 3500 російських солдатів, як пораненими, так і вбитими. Це змусило російське командування перекинути в цей район частини з інших фронтів", – сказав полковник.

17 листопада у Морській піхоті ЗСУ заявили про закріплення на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра.

Представник ГУР припустив, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонщини у відповідь на закріплення Сил оборони на декількох плацдармах.

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