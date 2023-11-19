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ВСУ оттесняют артиллерию оккупантов, чтобы РФ прекратила обстрелы Херсона – полковник Мярк

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2023, 23:42
ВСУ оттесняют артиллерию оккупантов, чтобы РФ прекратила обстрелы Херсона – полковник Мярк - Фото
Янно Мярк (Фото - скриншот из видео)

Вооруженные силы Украины продолжают оттеснять российских оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области, чтобы артиллерия РФ перестала добивать до Херсона. Об этом сказал заместитель главы оперативного подразделения штаба армии Эстонии полковник Янно Мярк, пишет ERR.ee

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Полковник отметил, что за месяц ВСУ удалось существенно расширить плацдармы на левом берегу Днепра. 

"На сегодняшний день это около 30 километров северо-восточнее Херсона, два-три километра через Днепр и до четырех километров через Днепр в 15 километрах юго-восточнее Херсона", -- сказал он.

По его словам, ближайшая цель операции – оттеснение сил оккупантов на такую дистанцию, чтобы их артиллерийские системы больше не добивали до Херсона и ближайших к нему населенных пунктов.

"Эффективная дальность стрельбы 152-мм артсистем, которые в основном используются российскими войсками, составляет 25 километров", – пояснил полковник.

Мярк считает, что войска РФ приложили огромные усилия, чтобы не позволить ВСУ расширить плацдармы на Днепре и перебросить туда дополнительные силы. По его словам, потери оккупантов там очень высоки. 

"Потери за четыре недели (на этом участке – Ред) оцениваются примерно в 3500 российских солдат, как ранеными, так и убитыми. Это вынудило российское командование перебросить в этот район части с других фронтов", – сказал полковник.

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Читайте также: Левый берег Днепра. Силы обороны отразили атаки, идут меры по расширению плацдарма – карта

Сергей Бережной
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