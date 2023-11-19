ВСУ оттесняют артиллерию оккупантов, чтобы РФ прекратила обстрелы Херсона – полковник Мярк
Вооруженные силы Украины продолжают оттеснять российских оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области, чтобы артиллерия РФ перестала добивать до Херсона. Об этом сказал заместитель главы оперативного подразделения штаба армии Эстонии полковник Янно Мярк, пишет ERR.ee.
Полковник отметил, что за месяц ВСУ удалось существенно расширить плацдармы на левом берегу Днепра.
"На сегодняшний день это около 30 километров северо-восточнее Херсона, два-три километра через Днепр и до четырех километров через Днепр в 15 километрах юго-восточнее Херсона", -- сказал он.
По его словам, ближайшая цель операции – оттеснение сил оккупантов на такую дистанцию, чтобы их артиллерийские системы больше не добивали до Херсона и ближайших к нему населенных пунктов.
"Эффективная дальность стрельбы 152-мм артсистем, которые в основном используются российскими войсками, составляет 25 километров", – пояснил полковник.
Мярк считает, что войска РФ приложили огромные усилия, чтобы не позволить ВСУ расширить плацдармы на Днепре и перебросить туда дополнительные силы. По его словам, потери оккупантов там очень высоки.
"Потери за четыре недели (на этом участке – Ред) оцениваются примерно в 3500 российских солдат, как ранеными, так и убитыми. Это вынудило российское командование перебросить в этот район части с других фронтов", – сказал полковник.
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