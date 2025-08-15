Зустріч Трампа та Путіна розпочалась
Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін розпочали зустріч, повідомили у Білому домі.
Диктатор та президент США сіли поряд, їхні делегації по боках.
.@POTUS begins his meeting with Russian President Vladimir Putin pic.twitter.com/hpR641t8pJ— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 15, 2025
Путін та Трамп не робили жодних заяв та не відповідали на запитання журналістів, передає агенція Reuters.
"Дякую вам дуже. Дякую", — сказав Трамп.
Журналістів швидко вивели з кімнати.
- Раніше президент та диктатор зійшли зі своїх літаків та потиснули один одному руки. Деталі зустрічі Трампа і Путіна читайте у хроніці LIGA.net.
Коментарі (0)