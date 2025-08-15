Зустріч Трампа та Путіна розпочалась
Володимир Путін та Дональд Трамп (Фото: Білий дім)

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін розпочали зустріч, повідомили у Білому домі.

Диктатор та президент США сіли поряд, їхні делегації по боках.

Путін та Трамп не робили жодних заяв та не відповідали на запитання журналістів, передає агенція Reuters.

"Дякую вам дуже. Дякую", — сказав Трамп.

Журналістів швидко вивели з кімнати.

володимир путінпереговориАляскадональд трампперемир'я