Зустріч Трампа та Путіна розпочалась

Президент США і диктатор не робили жодних заяв та не спілкувалися з пресою

Володимир Путін та Дональд Трамп (Фото: Білий дім)

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін розпочали зустріч, повідомили у Білому домі.

Диктатор та президент США сіли поряд, їхні делегації по боках.

.@POTUS begins his meeting with Russian President Vladimir Putin pic.twitter.com/hpR641t8pJ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 15, 2025

Путін та Трамп не робили жодних заяв та не відповідали на запитання журналістів, передає агенція Reuters.

"Дякую вам дуже. Дякую", — сказав Трамп.

Журналістів швидко вивели з кімнати.