Встреча Трампа и Путина началась
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Белый дом)

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин начали встречу, сообщили в Белом доме.

Диктатор и президент США сели рядом, их делегации по бокам.

Путин и Трамп не делали никаких заявлений и не отвечали на вопросы журналистов, передает агентство Reuters.

"Спасибо вам большое. Спасибо", – сказал Трамп.

Журналистов быстро вывели из комнаты.

дональд трампвладимир путинпереговорыперемириеаляска