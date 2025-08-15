Встреча Трампа и Путина началась

Президент США и диктатор не делали никаких заявлений и не общались с прессой

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Белый дом)

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин начали встречу, сообщили в Белом доме.

Диктатор и президент США сели рядом, их делегации по бокам.

.@POTUS начинает свою встречу с президентом России Владимиром Путиным pic.twitter.com/hpR641t8pJ - Rapid Response 47 (@RapidResponse47) 15 августа 2025 г

Путин и Трамп не делали никаких заявлений и не отвечали на вопросы журналистов, передает агентство Reuters.

"Спасибо вам большое. Спасибо", – сказал Трамп.

Журналистов быстро вывели из комнаты.