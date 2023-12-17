За нинішньої штатної чисельності ЗСУ жодний рекрутинг не закриє потреби армії, тому без мобілізації не обійтися. Про це заявив голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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Буданов у виступі на дискусійній панелі "2024: виклики і перспективи" сказав, що в умовах, що склалися, обійтися без мобілізації практично неможливо.

За його словами, штатна чисельність ЗСУ настільки велика (глава ГУР оцінив її в мільйон сто тисяч осіб, наголосивши водночас, що названа цифра – умовна, оскільки реальні дані є державною таємницею), що "ніякий рекрутинг такі обсяги покрити не може, виключно мобілізація".

Водночас, зазначив він, добровольці або стали до лав захисників України в перші пів року після початку повномасштабного вторгнення РФ, або вже були на військовій службі.

"З об'єктивних причин із тих людей залишилося небагато. Це факт, це треба розуміти і визнавати", – сказав Буданов.

За його словами, "навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна".

Головною проблемою залишається питання мотивації. Якщо у тих, хто потрапив під мобілізацію, її немає, то "скільки б людей примусово або непримусово, якимись хитрощами чи згідно з нормами законодавства ми б не мобілізували, ККД буде майже нульовий", зазначив глава ГУР.

"У нас більшість людей, на жаль, попри те, що кричать "Я — українець", "Україна понад усе", громадянами України себе так і не відчули. У них немає відчуття, що ворог захопив нашу територію і що в кожного з нас є священний обов'язок захищати цю країну", – сказав Буданов.

"У багатьох людей немає відчуття, що це твоя війна... Значна кількість людей виявилися неготовими відстоювати свою державу", – вважає він.

На його думку, з такими людьми держава має мати чесний діалог. "Якщо це війна — то це війна, і не треба цього боятися", – сказав Буданов.

22 листопада Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, може бути ухвалений до кінця року.

24 листопада Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.

Того ж дня Зеленський провів засідання Ставки й доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.

7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців строкової служби. Усі три звернення передав Шмигалю.

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