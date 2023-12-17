Буданов: Без мобілізації не обійтися, всі свідомі у військах із лютого 2022 року – відео
За нинішньої штатної чисельності ЗСУ жодний рекрутинг не закриє потреби армії, тому без мобілізації не обійтися. Про це заявив голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Буданов у виступі на дискусійній панелі "2024: виклики і перспективи" сказав, що в умовах, що склалися, обійтися без мобілізації практично неможливо.
За його словами, штатна чисельність ЗСУ настільки велика (глава ГУР оцінив її в мільйон сто тисяч осіб, наголосивши водночас, що названа цифра – умовна, оскільки реальні дані є державною таємницею), що "ніякий рекрутинг такі обсяги покрити не може, виключно мобілізація".
Водночас, зазначив він, добровольці або стали до лав захисників України в перші пів року після початку повномасштабного вторгнення РФ, або вже були на військовій службі.
"З об'єктивних причин із тих людей залишилося небагато. Це факт, це треба розуміти і визнавати", – сказав Буданов.
За його словами, "навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна".
Головною проблемою залишається питання мотивації. Якщо у тих, хто потрапив під мобілізацію, її немає, то "скільки б людей примусово або непримусово, якимись хитрощами чи згідно з нормами законодавства ми б не мобілізували, ККД буде майже нульовий", зазначив глава ГУР.
"У нас більшість людей, на жаль, попри те, що кричать "Я — українець", "Україна понад усе", громадянами України себе так і не відчули. У них немає відчуття, що ворог захопив нашу територію і що в кожного з нас є священний обов'язок захищати цю країну", – сказав Буданов.
"У багатьох людей немає відчуття, що це твоя війна... Значна кількість людей виявилися неготовими відстоювати свою державу", – вважає він.
На його думку, з такими людьми держава має мати чесний діалог. "Якщо це війна — то це війна, і не треба цього боятися", – сказав Буданов.
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